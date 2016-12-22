Гидрометцентр пообещал наступление «бабьего лета» в столичном регионе

В Московском регионе «бабье лето» придет в сентябре. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«В следующем месяце возможны всплески тепла, которые мы ассоциируем с так называемым «бабьим летом», — сказал он. По его словам, нет прямой связи между очень жарким началом августа и теплой погодой в сентябре. Вильфанд подчеркнул, что в столичном регионе есть все условия для «бабьего лета».

Однако точные даты, когда в Москве и Московской области осенью будет тепло, глава Гидрометцентра не назвал. Он отметил, что точный прогноз будет предоставлен «за несколько дней», и метеорологи смогут назвать точные даты.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в понедельник, 21 августа, в столице установится температура от 29 градусов до 31 градуса. В Москве будет переменная облачность. Ночь с понедельника на вторник, с 21 по 22 августа, пройдет без осадков, ожидается от плюс 16 градусов до плюс 18 градусов. Днем температура поднимется от плюс 28 градусов до плюс 30 градусов. Метеорологи прогнозируют кратковременный дождь, местами грозы.