АЛРОСА сообщила о безрезультатных взрывных работах на шахте «Мир»

Проведенная алмазодобывающей компанией «АЛРОСА» серия взрывных работ на шахте«Мир», где идут поиски восьмерых шахтеров, оказалась безрезультатной. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«Предпринятые вчера попытки по управляемому спуску воды из карьера в рудник с помощью ряда узконаправленных взрывов для расширения прорана между карьером и шахтой результатов не принесли», — указывается в сообщении АК «АЛРОСА».

По данным компании, все еще сохраняется угроза подтопления насосов, откачивающих воду на уровне минус 210. Кроме того, существует риск выхода из строя систем энергоснабжения, освещения и вентиляции в случае одномоментной разгрузки карьера.

В связи с этим проводить подземные работы в шахте запрещено «в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промбезопасности». Весь персонал был выведен из шахты на время проведения взрывных работ.

«Осуществленные расчеты позволяют гарантировать безопасность взрывных работ для жизни находящихся под землей горняков», — отмечается в сообщении. По информации компании, объем воды в чаше карьера 21 августа составил более 13 тыс. куб. м. Вода в руднике остается на уровне минус 250 м.

Накануне, 20 августа, АЛРОСА сообщала о том, что Ростехнадзор разрешил компании провести ряд узконаправленных взрывов на шахте«Мир».

Тогда в совещании по проведению поисково-спасательной операции принимали участие представители МЧС, Ростехнадзора, Сибирского отделения Российской академии наук, МВД, ФСБ и института «Якутнипроалмаз».Также объем воды в карьере составлял более 12,5 тыс. м.

Ранее, 15 августа, спасатели прекратили поиск четырех из восьми пропавших шахтеров на отметке минус 310 м из-за подтопления.

Прорыв воды на руднике «Мир» произошел 4 августа. В момент аварии в шахте находился 151 человек. Из них удалось спасти 143 шахтеров. В настоящий момент ведутся поиски восьми без вести пропавших горняков.