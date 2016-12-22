На Камчатке пограничники нашли тайник с 675 кг красной икры

Тайник с 675 кг красной икры на Камчатке нашли пограничники УФСБ России по Восточному арктическому району. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным УФСБ, находка была сделана на побережье Кроноцкого залива. В тайнике, по информации пограничников, лежало 25 контейнеров по 27 кг икры, не отвечающей требованиям безопасности. «В настоящее время устанавливаются личности владельцев икорной продукции», — указали в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, нанесенный природе ущерб оценивается в 2,5 млн руб.

В начале июля стало известно о том, что супруги в Елизовском районе Камчатки изготовили около 3 т опасной красной икры. Злоумышленники продавали икру на центральном рынке города Елизово.

По версии следствия, 48-летний мужчина приобретал сырец (полуфабрикат) с 1 января по 5 октября 2016 года и делал из него соленую икру. Продукт изготавливался на территории домовладения в антисанитарных условиях, готовая икра «не соответствовала требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителя». Затем его 50-летняя супруга реализовывала эту продукцию на рынке в Елизово.

Против злоумышленников возбудили дело по п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).