ВКС России уничтожили более 200 боевиков под Дейр-эз-Зором

Более 200 боевиков были уничтожены в результате авиаударов ВКС России по крупной колонне террористов из «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) под городом Дейр-эз-Зором в Сирии. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в Министерстве обороны России.

В результате авиаударов бомбардировщиков и армейской авиации ВКС России было уничтожено, по данным Минобороны, «более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, а также бронетехника, включая танки». «Также уничтожены более 200 боевиков и большегрузные автомобили с боеприпасами», — отметили в ведомстве.

По информации ведомства, правительственные войска президента Сирии Башара Асада теснят террористов с юга провинции Ракка, а ВКС России наносит удары по боевикам на западе провинции Хомс. В результате этих действий исламисты пытаются сконцентрировать свои силы в провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее, 14 августа, стало известно о первой с начала военных действий в Сирии «виртуозной» десантной операции, по итогам которой был освобожден населенный пункт Эль-Кдер. Об этом говорилось в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Эль-Кдер расположен в 120 км к западу от города Дейр-эз-Зора. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, этот город является «основной точкой на Евфрате, которая будет во многом, если не во всем, говорить о завершении борьбы с ИГ».

Десантная команда ночью 11 августа вылетела с аэродрома в провинции Алеппо и под прикрытием российских вертолетов Ка-52 высадилась рядом с населенными пунктами Хирбет Микман и Эль-Кдер в 20 км от линии фронта. Военнослужащие захватили Эль-Кдер и удерживали его до прихода подмоги утром 12 августа. Во время проведения операции десантники уничтожили штаб и склады боевиков, а также два танка и три единицы бронетехники.

Командиром операции был генерал сирийской армии Хасан Сухел, также «в подготовке операции и управлении ее ходом» участвовали военные советники из России. Позднее Минобороны России опубликовало видеозапись проведенной операции.

Начальник генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов 19 августа вручил Сухелу наградное холодное оружие. Он получил эту награду «за мужество и героизм, проявленные в ходе успешных совместных действий с ВКС России против боевиков «Исламского государства».

