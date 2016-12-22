После столкновения «Джона Маккейна» с танкером пропали 10 моряков

Десять моряков ракетного эсминца ВМС США USS John S. McCain пропали без вести после столкновения с нефтяным танкером. Власти Сингапура совместно с флотом США ведут поисково-спасательную операцию

Эсминец ВМС США USS John S. McCain (Фото: James Vazquez / U.S. Navy / AP)

После столкновения ракетного эсминца ВМС США USS John S. McCain (DDG-56) с нефтяным танкером Alnic MC 21 августа пропали десять моряков, еще пятеро пострадали. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте седьмого флота ВМС США.

Как сообщалось ранее, эсминец США столкнулся с торговым судном к востоку от Малаккского пролива и Сингапура. В результате столкновения у эсминца повредилась корма. Инцидент произошел в 06:24 по времени Токио (00:24 мск). По информации седьмого флота, эсминец совершал заход в порт Сингапура.

В настоящий момент корабль самостоятельно движется в порт. Совместно с местными властями ведутся поисково-спасательные работы.

Президент США Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом вечером 20 августа, был проинформирован об инциденте, сообщает газета The Washington Post. «Это очень плохо», — заявил американский лидер, комментируя столкновение эсминца и танкера.

Сенатор Джон Маккейн также заявил, что молится за моряков ракетного эсминца ВМС США.

«Синди (жена Маккейна) и я молимся за моряков корабля USS John S. McCain и признательны поисково-спасательным экипажам за работу», — написал Маккейн на своей странице в Twitter.

Как сообщил агентству Reuters один из членов экипажа танкера, в момент столкновения на его борту находилось почти 12 тыс. т нефти. Судно перевозило нефть из Тайваня в Сингапур. Вместе с тем собеседник агентства отметил, что утечки нефти не произошло. В результате столкновения на судне произошло «какое-то повреждение клапана», подчеркнул член экипажа.

Эсминец USS John S. McCain (DDG-56) приписан к военно-морской базе США в Йокосуке в Японии. Корабль был заложен в 1991 году и спущен на воду в 1992 году, а в 1999 году введен в эксплуатацию. Длина корабля — 153,9 м. Ширина — 20,1 м. Максимальная скорость — 32 узла. Экипаж — 337 человек.



На вооружении эсминца стоят ракеты «Томагавк», артиллерия, ракетное вооружение, зенитные орудия, противолодочное и минно-торпедное вооружение. Также на борту эсминца находится многоцелевой вертолет SH-60 LAMPS.



Эсминец назван в честь Джона С. Маккейна-старшего и Джона С. Маккейна-младшего, двух адмиралов ВМС США. Они соответственно приходятся дедом и отцом сенатору США Джону Маккейну.

Судно Alnic MC (D5NJ9) — нефтяной и химический танкер. Длина судна — 182 м. Ширина — 32 м. Валовая вместимость — 30 тыс. т. Скорость судна — 12 узлов. Оно было построено в 2008 году и ходит под флагом Либерии.​