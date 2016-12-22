В Исландии автомобиль врезался в зал прибытия международного аэропорта

В зал прибытия международного аэропорта Кеблавик в Исландии врезался автомобиль. Об этом сообщает Iceland Monitor.

Инцидент произошел около 18:00 по местному времени (13:00 мск) 20 августа в 50 км от столицы Исландии Рейкьявика. По данным очевидца, водителю автомобиля около 20 лет. Мужчина вышел из машины с поднятыми руками, а когда один из полицейских подошел к нему, молодой человек ударил его в лицо.

Затем злоумышленник подбежал к другому автомобилю, разбил окно и вытащил из него водителя-женщину. После этого он попытался скрыться с места происшествия, полиция пустилась в погоню за угонщиком. В результате он врезался в зал прибытия международного исландского аэропорта Кеблавик. После этого полиция задержала мужчину.

Сообщений о пострадавших не поступало.