СМИ узнали о негативных последствиях роста зарплат для экономики России

Банк России (ЦБ) выразил обеспокоенность нехваткой кадров в сферах здравоохранения, образования, науки, техники и IT, а также высококвалифицированных рабочих. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе ЦБ со ссылкой на данные Роструда.

Дефицит трудовых ресурсов может иметь два негативных эффекта для инфляции и показателей экономической активности. Прямой — это опережающий рост заработных плат относительно производительности труда. Косвенный эффект — это снижение потенциала роста производства в силу отсутствия возможности привлечь нужные кадры, заявили в пресс-службе ЦБ.

Как сообщил газете аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов, инфляция может прибавить 0,5 п.п. из-за роста зарплат, опережающего производительность труда. «Инфляция при прочих равных разгоняется, когда экономическая активность превышает свой потенциальный уровень. Реальные зарплаты должны расти темпами, которые соответствуют темпам роста производительности труда», — сказал Мурашов. Он отметил, что рост зарплаты быстрее роста цен и отсутствие роста производительности труда приводят к «проинфляционным последствиям».​

По информации Росстата, с 2009 года производительность труда в России растет примерно в два раза медленнее, чем зарплата россиян. Однако в 2015 году зарплаты граждан сократились на 9,1%, а производительность труда — на 2,2%.

«В течение ближайших лет рост зарплат, опережающий производительность труда, может стать фундаментальным фактором, который будет обеспечивать нам более высокий уровень инфляции», — подчеркнул аналитик Райффайзенбанка.

По словам замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерия Миронова, экономика теряет в росте около 1 п.п. из-за нехватки кадров. «Слишком низкие темпы роста производительности труда против слишком высоких темпов роста зарплат существенно бьют по экономике», — считает Миронов.

Как сообщили газете в Минэкономразвития, рынок труда в России находится на грани дефицита, вместе с тем безработица в стране занимает крайне низкий уровень. Также зарплаты россиян во втором квартале 2017 года выросли на 3,1%.