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СМИ узнали о переходе экс-директора РТИ в авиакомплекс «Ильюшин»
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СМИ узнали о переходе экс-директора РТИ в авиакомплекс «Ильюшин»
Бизнес, 03:07
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СМИ узнали о переходе экс-директора РТИ в авиакомплекс «Ильюшин»

Экс-гендиректор концерна «Радиотехнические и информационные системы» (РТИ) Игорь Бевзюк перешел на работу в авиастроительный комплекс «Ил», где займется созданием среднего военно-транспортного самолета (СВТС). Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили несколько источников в авиапромышленности.

По данным источников газеты, Бевзюк начал работать по совместительству на предприятии «Ил» с середины июля. Как сообщили «Коммерсанту» гендиректор компании «Ил» и вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Алексей Рогозин, комплекс станет головным разработчиком СВТС.

Для реализации данного проекта создается проектно-техническая дирекция, главой которой стал Бевзюк. Он не только имеет большой опыт в авиастроении, но и доказал способность в сжатые сроки реализовывать сложные технические задачи в интересах Минобороны», — сказал Рогозин. По его словам, новый самолет создается не только для оборонного ведомства, но и для иностранных клиентов.

Сам Бевзюк сообщил газете, что официально устроился на работу в «Ил» 10 августа. Он отметил, что проект СВТС находится в предконтактной фазе. «В настоящий момент происходит финализация требований технического задания с заказчиком», — подчеркнул Бевзюк. В новом самолете будут использованы оборудование и техника с «родственных» программ компании «Ил», таких как Ил-76 и Ил-112. По словам Бевзюка, такие меры обеспечат преемственность и сократят затраты и сроки на разработку новой машины.

Разрабатываемый самолет заменит собой Ан-12, летный ресурс которого исчерпается в 2024 году. Россия и Индия в 2007 году подписали соглашение о совместной разработке и строительстве СВТС. Страны предполагали поделить поровну акции предприятия и наладить производство как в России, так и в Индии. Однако в конце 2015 года индийская сторона вышла из проекта.

По информации «Коммерсанта», Дели отказался участвовать в проекте из-за финансовых трудностей и разногласий с военными, которые не пожелали принимать новый самолет на вооружение. Как заявили газете в компании «Ил», размеры грузовой кабины и большая часть бортового оборудования нового СВТС будут схожи с самолетом Ил-76МД-90А. В текущем году на проект будет выделено 3 млрд руб., уточнили в компании.

Бевзюк начал свою карьеру в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева, где работал над проектами специальных самолетов. Затем в течение пяти лет он работал в российском инженерном центре Airbus. Также он занимал пост программного управляющего совместного проекта ОАК и «Иркута» с компаниями EADS и Airbus по конвертации самолетов Airbus A320 и A321. В июне 2011 года перешел в РТИ. По данным газеты, Бевзюк уволился из концерна в мае 2017 года в связи с разногласиями с основным акционером АФК «Система».

Теги: ОАК , военные самолеты , РТИ , «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина»
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