Меркель обвинила Турцию в злоупотреблении Интерполом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что власти Турции злоупотребили Интерполом, когда запросили арест 60-летнего немецкого писателя турецкого происхождения Догана Аханлы в Испании. Об этом Меркель сообщила в интервью телеканалу RTL.

Она отметила, что «нельзя использовать в подобных целях» такие организации, как Интерпол. Меркель также заявила, что рада тому, что испанские власти уже освободили Аханлы. Канцлер добавила, что лично следит за делом писателя и уже связалась с правительством Испании.

Ранее, 20 августа, правоохранительные органы Испании задержали по запросу Анкары Догана Аханлы в Гранаде. По информации издания Kölner Stadt-Anzeiger, полицейские действовали по срочному уведомлению Интерпола.

По словам адвоката писателя, власти Турции используют международные организации для политического давления на Аханлы из-за того, что он критикует режим Эрдогана. Аханлы также исследует геноцид армян в 1915 году. В свою очередь, Анкара отрицает факт геноцида.

Также Меркель призвала всех граждан ФРГ «отдать свой голос в свободной стране» в ответ на «совершенно невероятное» заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее, 18 августа, Эрдоган призывал живущих в Германии выходцев из Турции голосовать против партии Меркель.

«Я призываю всех моих соотечественников в Германии никогда не поддерживать эти партии. Не поддерживайте ХДС, СДПГ и «зеленых». Все они враги Турции», — сообщил турецкий лидер.

Он отметил, что немецкие турки должны «преподать урок» властям ФРГ за неуважение к Турции. Эрдоган добавил, что это является «делом чести» для всех выходцев из Турции в Германии.

На следующий день, 19 августа, турецкий лидер ответил на критику от министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля. Глава МИД ФРГ обвинял Эрдогана во вмешательстве во внутренние дела Германии. «Кто ты такой, чтобы обращаться к президенту Турции. Тебе пристало говорить с главой МИДа. Знай себе место!» — заявил президент Турции.