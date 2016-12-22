СМИ опубликовали фото автомобилей совершивших теракты в Испании боевиков

Испанское агентство Colpisa опубликовало фотографии автомобилей террористов, причастных к совершению терактов в Испании.

На кадрах видны два человека, а также минивэн Fiat с номером 7086 JWD и автомобиль Audi, которые были использованы для совершения терактов в Барселоне и Камбрильсе. Fiat был арендован у компании Telefurgo на имя 28-летнего Дрисса Укабира.

Изначально полиция подозревала Дрисса Укабира в совершении теракта в Барселоне. Однако позднее он явился в полицию в городе Риполь и сообщил, что его документы были украдены. Используя их, его младший брат Мусса Укабир, впоследствии ликвидированный полицейскими, мог взять в аренду два автомобиля.

Владельцем Audi является Мохаммед Ааллаа, брат ликвидированного в Камбрильсе Саида Ааллаа.

По данным телеканала ABC, фотографии были сделаны за неделю до нападения в Каталонии, то есть 10 августа. Кто именно изображен на фотографиях, не уточняются. Снимки были сделаны в момент оплаты проезда на трассе возле Камбрильса.

В центре Барселоны на бульваре Рамбла 17 августа микроавтобус сбил пешеходов. Жертвами наезда стали 14 человек, еще более 130 получили ранения. Вечером 17 августа полиция попыталась задержать автомобиль террористов Audi на контрольно-пропускном пункте в Камбрильсе. В салоне машины находились пятеро боевиков. В ходе погони автомобиль перевернулся, из него выбежали террористы и открыли огонь по людям. Они застрелили женщину и ранили еще семерых человек, в том числе сотрудника полиции.

Полицейские ликвидировали нападавших, один из которых позднее скончался от ран в больнице. По данным правоохранительных органов, на террористах были надеты муляжи поясов со взрывчаткой.

Полиция 18 августа также ликвидировала троих марокканцев, причастных к нападениям на людей. По данным МВД Испании, это были молодые люди в возрасте от 17 до 22 лет — Мусса Укабир, Саид Ааллаа, Юнес Абуяакуб и Мохамед Хичами.

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо 19 августа сообщил о ликвидации террористической ячейки, которая совершила теракты в Испании. По версии полиции, в группировке состояли​ 12 боевиков.