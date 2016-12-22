Второй раунд переговоров по NAFTA пройдет в сентябре в Мексике

В Мексике с 1 по 5 сентября пройдет второй раунд переговоров по пересмотру условий Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Об этом сообщает газета The Washington Post.

О дате второй встречи США, Канады и Мексики, являющихся членами NAFTA, было объявлено 20 августа после проведения первого раунда переговоров. Подробности предстоящей сентябрьской встречи не сообщаются.

В ходе предвыборной кампании в сентябре 2016 года нынешний президент США Дональд Трамп заявлял, что договор NAFTA является ошибкой и его необходимо пересмотреть. Однако в конце апреля текущего года Трамп сообщил о своем решении не подписывать указ о выходе США из NAFTA.

«Президент Трамп согласился не прекращать сейчас сотрудничество в рамках NAFTA. Лидеры договорились быстро в соответствии с необходимыми процедурами провести повторные переговоры в интересах всех трех стран», — указывалось в сообщении Белого дома.

Тогда же газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США сообщала о планах Трампа выйти из NAFTA. Американский лидер тогда назвал участие США в этом соглашении «очень, очень плохим» для страны, компаний и работников. «Мы намерены внести большие изменения или избавиться от NAFTA раз и навсегда», — цитировала газета американского президента.