Собянин назвал «тратой времени» дебаты о переносе столицы из Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «тратой времени» дебаты о возможном переноса столицы России из Москвы. Об этом Собянин написал в воскресенье на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил Собянину провести дебаты в прямом эфире по вопросу переноса столицы из Москвы.

«Сделал это в ответ на ироничную критику Сергеем Семеновичем моих предложений в Доктрине размосквичивания, направленной президенту России», — написал Крупнов на своей странице во «Вконтакте».

Институт демографии, миграции и регионального развития 11 августа разместил Доктрину размосквичивания России на своем сайте. Также ее передали президенту Владимиру Путину 8 августа. В доктрине указывалось, что «неостановимый и неконтролируемый рост Москвы» стал «главной опасностью и проблемой страны».

По мнению Крупнова, Московский регион «вобрал в себя» почти пятую часть населения России. В проекте предлагается перенести столицу России из Москвы за Урал, «на Восток страны, с созданием образцового лучшего в мире города развития». Также в нем стоит задача обеспечить транспортную связь между всеми малыми городами России через «сплошную авиатизацию страны и полное восстановление судоходности рек».

В ответ Собянин назвал идею переноса столицы «гениальной». «Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тыс. км от 110 млн россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом», — написал мэр Москвы на своей странице во «Вконтакте».

В свою очередь заместитель председателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты (ОП) Максим Григорьев объяснил предложение перенести столицу России из Москвы желанием «устроить себе пиар» и назвал эту идею не соответствующей реальности.

Председатель комиссии ОП по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб также заявил, что считает это предложение «авантюрным шагом». «Всерьез я эту инициативу не воспринимаю и надеюсь, что будет дан аргументированный ответ со стороны администрации президента России», — подытожил он.

Также 20 августа член высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов предложил перенести столицу России из Москвы в Екатеринбург. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Москва находится далеко от географического центра России, а ее развитие приводит к гипертрофии Московской агломерации» — заявил Орлов. По его мнению, «наиболее адекватным решением» этой проблемы могло бы стать перенесение столицы России в Екатеринбург. Также он предлагает делегировать часть столичных функций нескольким городам. «Впрочем, вероятность реализации такого сценария я оценил бы как невысокую», — отметил Орлов.