Россия сняла запрет на ввоз «Савушкина продукта»

Россельхознадзор с 18 августа отменил ограничения на поставки в Россию продукции с трех предприятий Белоруссии, сообщается на сайте ведомства.

Таким образом, отменены ограничения на ввоз продукции с предприятий ОАО «Молочные горки», ОАО «Рогачевский МКК», ОАО «Савушкин продукт». «Условием отмены ограничений является ввоз этой продукции на территорию России в режиме усиленного лабораторного контроля», — отметили в ведомстве.

О том, что Россия запретит в пятницу ввоз продукции нескольких белорусских предприятий, сообщалось 17 августа. Среди попавших под ограничения предприятий были названные выше производители молочных продуктов и производитель мяса ОАО «Витконпродукт». Причиной запрета на ввоз молочной продукции называлось повторное обнаружение антибиотиков в продукции компании.