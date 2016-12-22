На сайте НАТО появилась вакансия директора информационного офиса

Вакансия директора информационного офиса НАТО в Москве опубликована на сайте альянса. Новому сотруднику обещают платить €7,542 в месяц.

Глава информбюро должен заниматься укреплением общественного имиджа НАТО, способствовать пониманию политики и деятельности альянса и способствовать укреплению доверия к нему.

Среди требований к новому сотруднику указаны степень в университете не ниже магистра в области политических или социальных наук: международные отношения, журналистика или связи с общественностью, дипломатия и др.

Кандидат должен иметь опыт работы от десяти лет на соответствующей должности, свободно говорить по-русски, владеть английским языком на профессиональном уровне и базовым французским.

Также новый директор информационного департамента альянса должен иметь опыт работы с россиянами на высшем уровне. Кандидат должен быть готов жить в Москве и путешествовать по России.

Предварительное тестирование на указанную должность пройдет 16 октября. Окончательное кадровое решение по результатам отбора примут 29 или 30 ноября.

Ранее обязанности директора информцентра НАТО в Москве исполнял польский дипломат Роберт Пшель. По данным «Коммерстанта», 5 июня он заявил, что уедет из России в связи с истечением срока его полномочий. Пшель проработал на этой должности с декабря 2010 года.