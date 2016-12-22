Новак оценил накопленные инвестиции России в Турцию в $10 млрд

Накопленные инвестиции России в экономику Турции составили около $10 млрд, объем инвестиций турецкой стороны в Россию — аналогичен. Об этом заявил российский министр энергетики Александр Новак, выступая на международной выставке в Измире.

«На сегодня общая сумма инвестиционных проектов российских компаний в Турции составляет более $10 млрд, аналогичный объем вложен турецкими партнерами при реализации проектов на территории России», — сказал Новак.



По словам российского министра, сейчас открываются хорошие возможности для инвестиций в промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии.



Новак также отметил, что потенциалу будет способствовать создание совместного инвестфонда, который будет располагать средствами от $1 млрд. Он будет концентрироваться на сотрудничестве в области строительства инфраструктуры, здравоохранении и возведении зданий для коммерции. По словам Новака, Россия и Турция планируют до конца этого года завершить работу по соглашению о торговле услугами и инвестициях.



В своем выступлении Новак также рассказал о ходе строительства газопровода «Турецкий поток». По словам министра, в настоящее время «Газпром» уложил примерно 170 км трубы по дну Черного моря.



Газопровод «Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря до европейской части Турции, а затем продлится до границы с Грецией. Длина морской части трубы составит 910 км, сухопутной части по турецкой территории — 180 км. Общая стоимость проекта при строительстве четырех ниток газопровода оценивалась в €11,4 млрд. Инвестиции «Газпрома» в этот проект только в 2017 году составят 42 млрд руб. Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом 23 июня заявлял, что строительство двух ниток газопровода завершится в 2019 году.

