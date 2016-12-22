Телеведущий Васильев опроверг данные о закрытии «Модного приговора»

Съемки новых серий программы «Модный приговор» начнутся 22 августа, программа выйдет в эфир на «Первом канале» осенью, заявил «РИА Новости» ведущий Александр Васильев.

«Впервые слышу эту информацию. Мы только что отпраздновали десять лет программе «Модный приговор». У нас начало новых съемок 22 августа, мы опять все в эфире и снимаем сентябрь, потому что если бы ее хотели закрыть, то я не думаю, что у нас были бы съемочные дни: логика», — приводит слова Васильева агентство. Он добавил, что состав ведущих передачи также не изменится.

Ранее агентство Ura.ru сообщило со ссылкой на источник в руководстве «Первого канала», что в сентябре будет объявлено о закрытии «Модного приговора» и трех других программ: «Контрольной закупки», «Давай поженимся» и «Первой студии».

Два редактора «Давай поженимся» также сообщили агентству, что программа «скорее всего» будет закрыта в сентябре. Решение по «Модному приговору», по данным издания, должно быть принято 25 августа.

Ранее с «Первого канала» ушел ведущий ток-шоу «Пусть говорят» Андрей Малахов. Источники РБК сообщали, что причина кроется в конфликте с продюсером. По неподтвержденным данным, Малахов будет вести ток-шоу «Прямой эфир» на ВГТРК. Малахов также вел программу «Сегодня вечером», новым ведущим, по данным СМИ, может стать Юлия Меньшова.