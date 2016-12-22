СМИ сообщили о росте спроса на вторичное жилье в Москве

Активность на рынке вторичного жилья выросла, что свидетельствует о росте спроса. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росреестра.

По данным Росреестра, за июль в столице было зарегистрировано 10,24 тыс. переходов прав собственности. Это на 7,6% больше аналогичного периода в 2016 году, отмечает издание. При этом наибольшая активность была зафиксирована в секторе экономжилья.

По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантомъ», причин у роста спроса на вторичную недвижимость может быть несколько. В их числе было названо и снижение ипотечных ставок. Так, средняя ставка по всем видам ипотеки, включая вторичный рынок, достигла в Москве в первом полугодии 2017 года 11,1%.

Ранее, 15 августа, стало известно, что жителям Москвы, попавшим под реновацию, будут предоставлены налоговые льготы. Соответствующий проект поправок к законопроекту о налоговых преференциях для участников программы реновации разработал Минфин.