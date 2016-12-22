Российские космонавты впервые за полтора года вышли в открытый космос

Российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский впервые за полтора года вышли в открытый космос. В 17:41 мск они открыли выходной люк стыковочного отсека «Пирс» (СО-1) российского сегмента Международной космической станции (МКС) и начали работать на внешней поверхности станции. Об этом сообщает Центр управления полетами (ЦУП), который транслирует выход.

Ожидается, что выход должен продлиться более шести часов и закончиться в 23:50 мск. За это время космонавты должны запустить на орбиту пять наноспутников: «ТС530-Зеркало», два «Танюша-ЮЗГУ», «Томск-ТПУ-120» и аппарат «ТНС-0» №2.

Космонавты также должны подготовить малый исследовательский модуль (МИМ-2) «Поиск» к дальнейшим выходам из него в открытый космос, установив на нем специальный адаптер с датчиками. Наконец, исследователи должны будут сделать тесты на микробные загрязнения снаружи космической станции.

В прошлый раз, 3 февраля 2016 года, с российского сегмента МКС в открытый космос выходили Юрий Маленченко, Сергей Волков и Михаил Корниенко. Тогда ЦУП впервые в 2016 году скорректировал орбиту МКС. Коррекция прошла штатно. Представитель центра уточнил, что коррекцию осуществили двигатели космического грузовика «Прогресс М-29М», которые проработали около 17 минут.