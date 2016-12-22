ФАС получила письмо ЦБ с просьбой проверить «Альфа-Капитал»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила обращение Банка России с просьбой провести проверку «Альфа-Капитала» на предмет недобросовестной конкуренции, об этом сообщила Лилия Беляева, заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС, говорится в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня поступило обращение Банка России с просьбой провести проверку ООО УК «Альфа-Капитал» на предмет недобросовестной конкуренции», — сказала Беляева.

О том, что ФАС заинтересовалась рассылкой УК «Альфа-Капитала», стало известно накануне, 16 августа. Причиной стали действия компании по распространению писем о текущем состоянии банка «Открытие», Бинбанка, МКБ, Промсвязьбанка.



«По результатам получения и анализа информации ФАС России в рамках своей компетенции будут сделаны выводы относительно рассматриваемых действий ООО «УК «Альфа-Капитал», то есть о наличии или об отсутствии в них признаков нарушения антимонопольного законодательства», — говорилось в сообщении антимонопольной службы.



10 августа УК «Альфа-Капитал» в клиентской рассылке предупредил подписчиков о проблемах банка «Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. При этом в письме говорилось, что ситуация вокруг них «может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году».​ Рассылка была подписана директором по работе с состоятельными клиентами Сергеем Гавриловым. Позднее со ссылкой на источники сообщалось, что ЦБ пригласил к себе сотрудника «Альфа-Капитала» для беседы.