Экс-глава «Югры» объяснил задержки по зарплате сотрудникам банка

​Экс-председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев сообщил РБК, что решение вопроса с задержками зарплат сотрудникам банка сейчас находится в ведении временной администрации Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Шиляев подчеркнул, что с 10 июля в банке «Югра» работала временная администрация АСВ (с 28 июля — временная администрация ЦБ — РБК), а бывшее руководство кредитно-финансовой организации было отстранено по решению Центробанка. «В данный момент всё, что происходит внутри банка, в том числе задержки по выплатам сотрудникам, находится в ведении временной администрации», — сказал он РБК.

Бывший топ-менеджер «Югры» добавил, что рассчитывает на то, что «компетентные органы» дадут свою оценку «незаконным действиям временной администрации».

РБК направил запрос в Банк России в связи с ситуацией с работниками банка «Югра».

Ранее РБК сообщал, что Генпрокупратура и Роструд начали проверку по факту жалоб сотрудников «Югры» на то, что им не платят зарплаты.

Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра» 10 июля. Это решение регулятора опротестовала Генпрокуратура. Несмотря на этот шаг, на следующий день после заявления Генпрокуратуры Агентство по страхованию вкладов начало выплаты вкладчикам «Югры». В конце июля Центробанк пришел к заключению, что спасти «Югру» невозможно, так как банк полностью утратил свой капитал, после чего регулятор подал в Арбитражный суд заявление о признании «Югры» банкротом.