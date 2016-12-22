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Китай предложил России построить новую АЭС
Экономика, 17 авг, 10:46
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Китай предложил России построить новую АЭС

Китай предложил России построить новую атомную электростанцию в провинции Цзянсу, в 20 км от построенной при участии российской стороны Тяньваньской АЭС (ТАЭС). Об этом заявил «РИА Новости» Андрей Лебедев, вице-президент по проектам Южной Азии управляющей компании АО «Инжиниринговая компания «АСЭ» (входит в «Росатом»).

По его словам, обсуждение строительства второй шестиблочной площадки с Китаем имеет хорошие перспективы.

Как отметил Лебедев, площадку для новой АЭС отводят под шесть блоков, не все из них могут быть от «российского проекта». Площадка имеет перспективы строительства «не менее двух блоков нашего проекта», отметил Лебедев. Китайцы комбинируют станции и могут поставить либо два своих блока, либо российские. «Не исключено, что на второй площадке тоже будет так, но она принципиально отводится для шести блоков», — заключил он.

В пресс-службе «Атомстройэкспорта» (также входит в «Росатом») заявили ТАСС, что загрузка ядерного топлива в реактор четвертого энергоблока ТАЭС запланирована на лето 2018 года. Разрешение на загрузку выдала 9 августа Национальная администрация по ядерной безопасности Китая (National Nuclear Safety Administration of China, NNSA). Уже завершен монтаж главного циркуляционного трубопровода, монтируется основное оборудование. Всего в реактор планируют загрузить 163 тепловыделяющих сборки. 

По данным пресс-службы, когда топливо будет загружено и выполнены пуско-наладочные мероприятия, к энергетической системе Китая подключат третий энергоблок АЭС. Коммерческую эксплуатацию этого энергоблока планируется начать в 2018 году.

ТАЭС построена на берегу Желтого моря. Это один из самых крупных объектов российско-китайского экономического сотрудничества. К сентябрю 2011 года «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом») начал эксплуатацию двух энергоблоков и заключил контракт на строительство еще двух блоков этой электростанции. Согласно генплану, АЭС должна иметь восемь энергоблоков.

Теги: Китай , атомная электростанция , Тяньваньская АЭС , АО «Инжиниринговая компания «АСЭ» , Андрей Лебедев , Цзянсу ...
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