Минздрав сообщил о трудностях с вакциной против полиомиелита

В мире наблюдается дефицит инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ, содержит убитый полиовирус) из-за возросшего спроса. Объем поставок в Россию снизился в 13,6 раз — с 2,3 млн до 169 тыс. доз. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Минздрава.

В Минздраве считают, что повышение спроса на вакцину связано с планом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по полному переходу на ИПВ к 2019 году.

В сообщении говорится, что Минздрав и Минпромторг России активизировали работу над импортозамещением этой вакцины. Оно должно произойти за счет локализации производства на базе биомедицинского комплекса «Нанолек» в Кирове, внесения изменений в нормативно-правовые акты, которые позволят использовать подобную вакцину. По данным Министерства здравоохранения, в 2018 году производство вакцин в «Нанолек» полностью удовлетворит потребность в вакцине и обеспечит ее поставки в регионы.

В сообщении также говорится, что Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П.Чумакова разработал отечественную ИПВ. Ее клинические испытания начнутся в ближайшее время. В сообщении уточняется, что на импортозамещение вакцины российское правительство дополнительно выделило из резервного фонда около 1,2 млрд руб.

До конца августа Минздрав планирует заключить контракты на поставку 1, 74 млн доз ИПВ. До 15 октября 60% от этого количества вакцины направят в регионы. Россияне из групп риска впервые получат бесплатный доступ к ней.

Минздрав со ссылкой на анализ Роспотребнадзора по выполнению плана прививок сообщил, что принятые меры позволили за первые шесть месяцев 2017 года выполнить 50,8% плана по антиполиомиелитной вакцинации и 51,5% — по ревакцинации. Также это гарантирует выполнение плана вакцинации населения до конца года.

В середине июля этого года глава департамента лекарственного обеспечения и контроля качества лекарственных средств Минздрава Елена Максимкина сообщила, что качество вакцин, которые производят в России, резко ухудшилось. Максимкина отметила сложности с полиомиелитной вакциной. По ее словам, во время международного перехода на «освобождение мира от полиомиелита», были разработаны соответствующие планы, в том числе для института Чумакова. «Уже сейчас должны быть завершенные доклинические исследования», — подчеркнула она.

В конце мая этого года кабмин выделил Минздраву 1,192 млрд руб. на закупку ИПВ-вакцины против полиомиелита. В документе кабмина, который подписал российский премьер Дмитрий Медведев, уточнялось, что эта сумма пойдет на закупку 1,11 млн доз вакцины, которую используют для профилактики полиомиелита у детей из групп риска.

Это должно помочь провести трехкратную иммунизацию не менее 370 тыс. детей и снизить до минимума риск потенциальной угрозы распространения полиомиелита.