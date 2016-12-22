Обанкротившийся Финпромбанк захотел получить с «Викимарта» 2,4 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Финпромбанка о взыскании 2,4 млрд руб. с фирмы «Викимарт лимитед», контролирующей интернет-гипермаркет «Викимарт»

«Викимарт» создали в 2008 году два выпускника Стэнфордского университета Максим Фалдин и Камиль Кумаркаев. Изначально они собирались создать «русский eBay» — предоставить торговую площадку для независимых интернет-магазинов, но затем и сами стали торговать наиболее популярными товарными категориями. Ключевым инвестором стал международный фонд Tiger Global Management — инвестиции на начальном этапе составили, по данным РБК, около $30 млн.

Однако в 2014 году Tiger Global Management продал свою долю за $40 млн группе российских инвесторов во главе с председателем совета директоров Финпромбанка Анатолием Гончаровым. По словам Максима Фалдина, это было связано со сменой политической обстановки в стране. Деньги пошли на покупку ретейлеров «Терминал.ру» и «Моллстрит», развитие складской и розничной инфраструктуры. В 2015 году основатели отошли от дел, а компанию возглавил Андрей Кленин, ранее занимавший должность операционного директора «Юлмарта». Крупнейшим кредитором «Викимарта» стал Финпромбанк.

В октябре 2016 года Финпромбанк был признан банкротом, а конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов. Выручка ООО «Викимарт» составила в 2015 году 716 млн руб., а в 2016-м. — 238 млн руб. при убытках 751 тыс. руб. Зимой компания закрыла офисы в Москве, Чебоксарах и Новосибирске, а в июне перестал работать и сайт интернет-гипермаркета. «20 месяцев моего отсутствия позволили «профессиональным» топ-менеджерам на деньги «богатых» олигархов уничтожить компанию», — заявил Максим Фалдин.

Сейчас против компании рассматривается девять дел в арбитражных судах, Финпромбанк — крупнейший истец.