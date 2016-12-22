«Система» оспорила в суде действия пристава по иску «Роснефти»

АФК «Система» оспорила в Арбитражном суде Москвы действия судебного пристава Ольги Сталь, которая наложила арест на дивиденды от части ее активов — МТС, Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и «Медси», следует из картотеки суда. Иск подан в пятницу, 28 июля. Представитель «Системы» это подтвердил.

В конце июня Арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции трех «дочек» «Системы» — 31,76% МТС, 100% сети клиник «Медси» и 90,47% БЭСК — в качестве обеспечительных мер по иску «Роснефти», которая требует от АФК возмещения ущерба на 170,6 млрд руб. «Роснефть» оценила стоимость этих активов в 185 млрд руб., «Система» — в 250 млрд руб. После этого пристав-исполнитель Ольга Сталь наложила арест и на дивиденды по этим акциям. «Система» оспорила арест активов в суде и подала жалобу на пристава в управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве, обвинив ее в превышении обеспечительных мер.

ФССП отказала «Системе» в удовлетворении этой жалобы. Получив отказ, «Система» решила оспорить действия пристава в суде, пояснил РБК представитель АФК.

«Роснефть» подала иск к «Системе» в начале мая, обвинив ее в причинении ущерба «Башнефти» на 170,6 млрд руб. при реорганизации компании в 2014 году. Рассмотрение этого иска продолжится 8 августа.