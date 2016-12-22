Прокуратура Узбекистана отказалась раскрывать местонахождение Каримовой

В управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана отказались раскрыть информацию о местонахождении дочери первого президента республики Гульнары Каримовой, передает ТАСС. Однако в ведомстве заявили, что «мера пресечения в виде заключения под стражу» не предполагает «домашнего ареста».

Генпрокуратура Узбекистана сообщила 28 июля, что Гульнару Каримову еще в 2015 году приговорили к пяти годам ограничения свободы по первому уголовному делу, которое возбудили в октябре 2013 года. Ее признали виновной в создании преступной группировки, хищениях, вымогательстве, уклонении от уплаты налогов и растрате бюджетных средств. Каримову признали виновной по ст. 165, 167, 179, 184, 227 Уголовного кодекса республики.

Ведомство установило, что преступная группа, которую курировала дочь экс-президента, действовала с 2001 года по 2013 год.

Генпрокуратура также расследует дела против Каримовой по ст. 168, 178, 182, 189, 228 и 243 УК Узбекистана, среди которых: завладение чужим имуществом стоимостью 1 трлн 256 млрд сум, сокрытие иностранной валюты через «откаты» на счета офшоров на сумму $1,942 млрд и €29,1 млн, нарушение таможенного законодательства на 607,6 млрд сум (примерно $150 млрд), нарушение торговых правил на сумму 572,9 млрд су ($141,7 млрд), подделка документов и легализация доходов.

Власти Узбекистана обнаружили активы преступной группы в России и еще 11 странах мира. Они оцениваются в $1,394 млрд, €63,5 млн, £27 млн и 18,5 млн швейцарских франков. В Швейцарии прокуратура выявила принадлежащие группе $777,8 млн и виллы в городе Колони. Недвижимость группы выявили и в ряде других государств.

О приговоре Каримовой прокуратура республики рассказала впервые, заявил РБК главный редактор портала «Фергана.ру» Даниил Кислов. По его словам, ведомство в 2014 году «один раз обмолвилось», без указания должности и того, что Каримова является дочерью бывшего президента, что женщину арестовали и осудили, но «было совершенно непонятно, что речь идет о ней».

В ноябре 2016 года сын Каримовой заявил Би-би-си, что его мать с февраля 2014 года содержится под домашним арестом.