Синоптики предупредили москвичей о «сложной» погоде на выходных

В Москве ожидается усиление ветра до 13–18 м/c и гроза. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

«По прогнозам Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до 21 часа сегодня ожидается дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра до 13–18 м/c», — рассказали РБК в ведомстве.

В свою очередь, представитель Гидрометцентра Марина Макарова рассказала РБК, что в выходные, 29 и 30 июля, погодные условия будут «сложными». «Центр европейской части России и столичный регион испытывают влияние фронтальных разделов южного циклона, уже завтра (29 июля. — РБК) циклон будет перемещаться по Центральному федеральному округу. В выходные ожидается ухудшение погодных условий, они будут сложными, циклон обеспечит 29–30 июля ливневые дожди, грозы, град, порывы ветра 15–20 м/с», — пояснила Макарова.

По ее словам, в Москве могут быть шквалы со скоростью ветра до 23 м/с в европейской части России. «Количество осадков ожидается местами до 15–49 мм, то есть интенсивные дожди, которые выпадают в короткий промежуток времени, это соизмеримо с 15–50% месячной нормы осадков», — добавила представитель Гидрометцентра.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в пятницу, 28 июля, в Москве ожидается от плюс 29 градусов до плюс 31 градуса. В ночь на субботу, 29 июля, в столице температура воздуха составит от плюс 19 градусов до плюс 21 градуса. Днем столбики термометра достигнут плюс 31–33 градуса. В ночь на воскресенье, 30 июля, будет плюс 19–21 градусов, а днем, по прогнозами синоптиков, будет прохладнее, чем в субботу, плюс 24–26 градусов.