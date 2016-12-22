В центре Санкт-Петербурга перевернулся автозак, сообщили РБК в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. ДТП произошло в пятницу в 8:05 на пересечении Воскресенской набережной и Потемкинской улицы. «Перпендикулярно движущиеся транспортные средства столкнулись. Автозак потерял управление и перевернулся», — пояснили в ведомстве.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко сообщил РБК, что арестантов в перевернувшемся автомобиле не было.

«Легковой автомобиль ударил автозак в колесо, отчего автозак перевернулся. Там [в автозаке находились] два полицейских», — сказал он. Степченко добавил, что им на месте оказали необходимую помощь, их осмотрели врачи. Затем полицейские продолжили службу.

В январе в Ставропольском крае произошло ДТП с участием грузовика, автозака и легкового автомобиля. В результате пострадали десять человек — трое водителей и шестеро пассажиров. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.





Видео: Alexander Timofeev / YouTube

Авария произошла на 8-м км автодороги Пятигорск — Георгиевск. Водитель Lada Priora во время обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой машиной Volvo.

Грузовик отбросило на встречную полосу, где он столкнулся автозаком, перевозившим арестантов. После происшествия была организована проверка.