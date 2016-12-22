МВД Москвы объявило в розыск виновника ДТП на Волоколамском шоссе

В Москве полиция объявила в федеральный розыск предполагаемого виновника ДТП на Волоколамском шоссе, Андрея Смирнова 1984 года рождения. Он сбежал с места происшествия 25 июля. Об этом заявил начальник пресс-службы главного управления МВД России по столице Юрий Титов.

По данным полиции, предполагаемый виновник аварии, водитель Mercedes, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Skoda и Fiat, после чего Fiat отбросило в сторону автобуса марки Mercedes.

Автомобильная авария возле дома по адресу Волоколамское шоссе, 26 произошла в Москве 25 июля. После ДТП было перекрыто движение в обе стороны. В результате аварии пострадали четыре человека.

Позже в ГИБДД установили личность предполагаемого виновника аварии и уточнили, что он был за рулем автомобиля Mercedes. По информации телеканала РЕН ТВ, ДТП устроил водитель Merсedes S500. После аварии машина сгорела, а ее водитель скрылся.

По факту ЧП МВД возбудило уголовное дело по ст. 264 УКРФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».