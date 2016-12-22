Экс-глава «Югры» назвал отзыв лицензии давлением на вкладчиков банка

Решение Банка России об отзыве лицензии у банка «Югра» было принято, после того как временная администрация искусственным образом «разрушила» капитал банка, создав формальные основания для изъятия лицензии, заявил РБК экс-председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев.

Он также отметил, что само решение об отзыве лицензии укладывается в принятую ЦБ стратегию действий — «обвинить банк в нарушении нормативов, которые не нарушались, наличии забалансовых вкладов, которые в итоге не подтвердились, и так далее».

«Мы были абсолютно к этому готовы. Стратегия владельцев банка идти до конца и отстаивать «Югру» и репутацию всеми доступными способами не меняется. Мы также рассматриваем решение ЦБ, как эмоциональное давление на клиентов банка, которые не спешили забирать свои вклады», — отметил Шиляев.

28 июля 2017 года ЦБ отозвал у «Югры» лицензию на осуществление банковских операций, указав на то, что проведенная проверка выявила полную утрату банком своего капитала.

«Осуществление процедуры финансового оздоровления с привлечением Агентства [по страхованию вкладов] и кредиторов банка признано экономически нецелесообразным ввиду крайне низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств, принимая во внимание, что ПАО «Банк «Югра» не является системно значимой кредитной организацией», — говорится в сообщении ЦБ.