Арабская коалиция сбила летевшую на Мекку баллистическую ракету

Арабская коалиция сбила баллистическую ракету, выпущенную в сторону священного для мусульман города Мекки. Ее удалось сбить в 69 км от города

Мекка (Фото: Ahmed Jadallah / Reuters)

Военная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, сбила баллистическую ракету, летевшую в направлении Мекки, говорится в заявлении коалиции, опубликованном на сайте официального Saudi Press Agency.

Ракету сбили в 69 км к югу от города. За атакой стоят повстанцы-хуситы, говорится в заявлении коалиции.

В коалиции запуск ракеты назвали «безуспешной попыткой сорвать хадж», который в этом году начнется 30 августа.

В мае повстанцы-хуситы при помощи средств ПВО сбили истребитель Вооруженных сил Саудовской Аравии. Самолет F-15 упал в провинцией Саада. Информация о жертвах неизвестна.

Ранее, 18 мая, в Йемене разбился военный вертолет Black Hawk, принадлежащий саудовским ВВС. В результате крушения погибли 13 человек. Официально причина падения вертолета не была обнародована, но, по данным источника агентства ABNA среди повстанцев, вертолет был сбит.

С 2014 года в Йемене продолжается противостояние между силами правительства и повстанцами-хуситами. В марте 2015 года оно разгорелось с новой силой после вторжения коалиции во главе с Саудовской Аравией.