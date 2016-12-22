Служба судебных приставов объяснила отключение сайта техническим сбоем

Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов приостановил работу из-за технического сбоя. Об этом РБК заявили в пресс-службе ФССП России.

«Это сбой, связанный с работой подрядной организации. С нашей стороны все оплачено, все обязательства выполнены», — сказала официальный представитель ФССП Оксана Пулина. По ее словам, в «10:30 сайт должен начать работать». По состоянию на 10:30 мск работа сайта Федеральной службы приставов была восстановлена.

На то, что сайт отключили, обратило внимание издание «Медуза», также опубликовавшее скриншот недоступного сайта. В сообщении на сайте было указано, что «срок регистрации домена fssprus закончился».

Домен не был вовремя оплачен, заявил РБК пресс-секретарь RU-CENTER Егор Тимофеев. «Это стандартная процедура. В 00:59 мы отправили команду в реестр домена.ru на снятие делегирования домена [приостановка работы]. Домен был продлен в реестре в 8:51. В течение пары часов после обновления DNS [DNS хранит соответствие доменного имени и ip-адреса сервера, на котором находится сайт] сайт снова будет доступен», — сообщил Тимофеев. По его словам, после внесения информации в реестр требуется некоторое время на обновление этой информации на всех серверах DNS, распределенных по миру. «Это может занимать от нескольких минут до нескольких часов», — добавил Тимофеев.

В феврале временно были недоступны сайты Центрального банка России и Агентства страхования вкладов. Как рассказал начальник главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев, сайт «упал» на два часа из-за технического сбоя. Он отметил, что никаких атак на сайт банковского регулятора не было.