Верховный суд Пакистана дисквалифицировал премьер-министра Шарифа

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф ушел в отставку, после того как Верховный суд страны принял 28 июля решение о его дисквалификации. Причиной стало коррупционное расследование против членов семьи Шарифа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Это уже третий случай в стране, когда председатель правительства не доработал до конца своего срока. Неизвестно, будет ли назначен новый премьер-министр до следующих выборов, которые пройдут в Пакистане в 2018 году.

Судья постановила предоставить в суд отчетности с информацией о Шарифе и членах его семьи.

После этого суд также отстранил от должности и министра финансов Исхака Дара. По данным агентства, Дар, являясь бухгалтером Шарифа, подал в Верховный суд документы, в которых говорилось, каким образом семья премьера получила свое богатство, включая «портфель высококлассных объектов» в Лондоне.

Дар — одна из наиболее влиятельных фигур в кабинете министров пакистанского премьера, отмечает агентство. На него возлагали надежду по восстановлению экономики после кризиса платежного баланса 2013 года в стране.