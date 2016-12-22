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Защита обжалует арест вице-губернатора Приморья
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Защита обжалует арест вице-губернатора Приморья
Политика, 10:43
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Защита обжалует арест вице-губернатора Приморья

Защита подозреваемого в превышении полномочий вице-губернатора Приморского края намерена обжаловать его арест в вышестоящей инстанции, передает «Интерфакс».

Адвокат чиновника не стала раскрывать подробности уголовного дела и комментировать позицию своего подзащитного.

Сотрудники ФСБ 26 июля задержали вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова. В его кабинете, а также в ранее курируемом им департаменте энергетики прошли обыски. На следующий день суд заключил Вишнякова под стражу на полтора месяца.

Как сообщал местный портал «Приморье 24» со ссылкой на источники, основанием для задержания чиновника стали подозрения в должностных преступлениях, связанных с обеспечением газом нового жилого микрорайона «Радужный» под Уссурийском.

По данным источника портала, вице-мер увеличил цену контракта по газификации района более чем на 50 млн руб.

По информации газеты «Коммерсантъ», Вишнякова задержали за то, что газификация «Радужного» не была налажена, несмотря на начало отопительного сезона. Жители микрорайона были вынуждены покупать сжиженный газ, за который им пришлось платить от 10 тыс. до 14 тыс. руб. вместо 1,2 тыс. руб.

Теги: арест , Приморье , вице-губернатор
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