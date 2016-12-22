Выручка российской «дочки» Apple выросла в 1,7 раза

Выручка российской «дочки» Apple Inc ООО «Эппл Рус» в 2016 году составила 123,56 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем в 2015 году. Такие данные размещены в системе СПАРК. В 2015 году компания заработала 74,52 млрд руб.

Чистая прибыль компании по итогам 2016 года составила 6,45 млрд руб. В 2015 году, согласно данным СПАРК, компания заработала 7,2 млн руб.

По размещенным данным, прибыль от продаж продукции Apple выросла в 2,3 раза и составила 7,1 млрд руб. Прибыль до налогов составляла 8,78 млрд руб.

ООО «Эппл Рус» было зарегистрировано 29 декабря 2011 года. Генеральным директором компании является датчанин Нильсен Педер Энгроб.

В апреле 2017 года сообщалось, что ФАС завела административное дело в отношении российской «дочки» Apple. В марте антимонопольная служба заявила, что «Эппл Рус» нарушила закон «О защите конкуренции», потому что координировала цены на модели iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus у реселлеров.

Другое антимонопольное дело в отношении «Эппл Рус» было заведено в августе 2016 года после обращения от частного лица. Он рассказал, что 16 компаний, которые продают продукцию Apple, установили одинаковые цены на смартфоны iPhone 6s и iPhone 6s Plus, продажа которых началась в России в октябре 2015 года.

Как установила ФАС, большинство реселлеров установили на данные телефоны одинаковые цены и удерживали их в течение «определенного времени».