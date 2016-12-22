СМИ сообщили о назначении помощника Шойгу главой академии Генштаба

Военную академию Генерального штаба России возглавит помощник министра обороны Сергея Шойгу генерал-полковник Александр Галкин. Об этом рассказали источники в Минобороны, сообщает газета «Коммерсантъ».



По их словам, Галкин заменит действующего руководителя военной академии генерал-лейтенанта Сергея Кураленко осенью 2017 года. Бывший глава учебного заведения будет переведен в командование Сухопутных войск и станет заместителем главкома Олега Салюкова.

Как сообщается на сайте Министерства обороны, указом президента 56-летний Кураленко от 16 сентября 2016 года стал главой академии Генерального штаба. Источники «Коммерсанта» отметили, что ранее он служил в Сирии, и «учебная работа — не совсем его». В 2016 году Кураленко был руководителем координационнного центра по примирению враждующих сторон на российской авиабазе Хмеймим. Также он занимал должности представителя России в Международном информационном центре в столице Ирака Багдаде и заместителя командующего войсками Западного военного округа. В начале военной карьеры Кураленко служил в в группе советских войск в Германии и был командиром мотострелкового батальона. Академию Генштаба он закончил в 2006 году.

Галкин стал помощником Шойгу в конце января 2017 года. Как сообщается на сайте Министерства обороны, с 10 декабря он возглавляет Южный военный округ. Галкин награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени и «многими медалями», сообщается на портале ведомства.