Додон «категорически осудил» задержание россиян в Кишиневе

Президент Молдавии Игорь Додон назвал провокацией запрет пограничных властей страны на ​въезд российскому депутату и группе артистов. Об этом Додон написал на своей странице в Facebook.

Ранее Omega Media Grоup со ссылкой на источник в МВД Молдавии сообщило, что пограничные власти Молдавии запретили въезд на территорию страны российскому депутату Госдумы от ЛДПР Павлу Шперову и группе российских артистов.

«Категорически осуждаю необоснованные задержания граждан России в Кишинёвском аэропорту», — написал президент. По мнению Додона, действия молдавских пограничников направлены на «срыв процесса восстановления молдо-российских отношений».

Президент Молдавии подчеркнул, что сегодня, 28 июля, намерен «разобраться с каждым таким случаем».

Кроме того, инцидент прокомментировал вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин. «Дал поручение Роспосольству немедленно вмешаться в разрешение ситуации», — написал он в Twitter. Вице-премьер также назвал отказ во въезде «позорным».

Как сообщило издание noi.md со ссылкой на местную полицию, россиянам отказали во въезде в связи с тем, что они не смогли указать цель визита и не подходили под «необходимые требования» для въезда в страну.