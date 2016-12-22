Министр обороны Японии ушла в отставку после падения рейтингов Абэ

Министр оброны Японии ​Томоми Инада покинула свой пост после падения общественной поддержки ​кабинета премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает The South China Morning Post.

По данным издания, Абэ потерял около 30% общественного одобрения из-за действий Инады, в том числе после скандала вокруг отчетов о деятельности японских миротворцев в Южном Судане. Как уточняет издание, в прошлом году оппозиция потребовала от военного ведомства опубликовать дневниковые записи миротворцев, оставленных ими в период столкновений в Южном Судане. В записях миротворцы зафиксировали ухудшение уровня безопасности в регионе.

В Минобороне заявили, что все документы были уничтожены, однако на самом деле они сохранились в оцифрованном виде, и, по данным The South China Morning Post, ведомство пыталось скрыть этот факт.

Сразу после того, как Инада заявила о своей отставке, после нее выступил глава японского правитльства Абэ и извинился «от всего сердца». Премьер-министр заявил, что место Инады по совместительству возглавит глава МИД страны Фумио Кисида. То, что два поста будет занимать один человек, Абэ объяснил «необходимостью» для обеспечения безопасности в Японии.

В начале июля Time сообщало, что министр обороны Инада может лишиться своего поста. Министр обороны втягивала правительство в череду скандалов, что стало одним из факторов ​стремительного падения поддержки кабинета Синдзо Абэ. После парламентских выборов рейтинг правительства держался у отметки 60%, однако к началу июня 2017 года упал ниже 50%. При этом более 73% японцев были раздражены нежеланием премьера отправить в отставку министра обороны.