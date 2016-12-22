Матери Клыха и Агеева попросили у Путина и Порошенко помиловать сыновей

Матери осужденного в Чечне украинца Станислава Клыха и задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева записали видеобращение к президентам России и Украины с просьбой освободить сыновей. Видеозапись опубликовала «Новая газета».

Видеообращение было снято в Киеве. «Я хочу чтобы вы, Владимир Владимирович Путин, и наши украинские власти, Петр Алексеевич Порошенко, решили этот вопрос. Мне кажется, в ваших силах это сделать — наших детей возвратить домой, помиловать их и прекратить войну», — говорит Тамара Клых.

В свою очередь, Светлана Агеева добавила, что «пора прекращать эту войну». «Вот это горе, оно сейчас объединяет наши материнские сердца. И мы вместе! Мы обращаемся к вам еще раз: услышьте нас, пожалуйста», — сказала Агеева.

Гражданин Украины Станислав Клых был осужден в Чечне в 2016 году, суд приговорил его к 20 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне чеченских сепаратистов в 1990-х годах. Клых состоял в запрещенной в России организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО).

Россиянин Виктор Агеев, как сообщала русская служба Би-би-си 27 июня, был пленен в зоне боевых действий, на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. В Минобороны Украины заявляли «Би-би-си», что Агеев является разведчиком и контрактником в Российской армии, участвовавшим в боевых действиях в Донбассе. В российской Минобороны утверждали, что после окончания срочной службы Агеев не подписывал контракта.

​Мать задержанного Агеева обратилась 12 июля к Порошенко с просьбой помиловать сына и позволить ей с ним встретиться. Видеообращение также публиковала «Новая газета». Как сообщили в СБУ, 22 июля Светлана Агеева встретилась с сыном.