Умер первый в России доктор политических наук
Общество, 03:10
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Умер первый в России доктор политических наук
Роальд Матвеев, первый в России доктор политических наук и профессор РГГУ, скончался 26 июля. Об этом говорится на сайте университета.
Матвеев родился в 1928 году, в 1951 году окончил МГИМО по специальности юрист-международник. Более 20 лет проработал в РГГУ, возглавлял при создании кафедру истории и теории государства и права. Доктор наук также получил звание почетного работника высшего образования Российской Федерации.