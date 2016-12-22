В Стамбуле во время шторма пострадали 10 человек
Общество, 02:42
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В Стамбуле во время шторма пострадали 10 человек
Во время шторма в Стамбуле пострадали десять человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает местное издание Milliyet.
Из-за погодных условий оказались затоплены многие улицы, на одной из них утонул автобус. Все пассажиры были эвакуированы.
Также из-за сильного ливня, как сообщает турецкий телеканал Haberturk, приостановлено движение по подводному железнодорожному тоннелю «Мармарай». Во многих частях города образовались автомобильные пробки, а в аэропорту города имени Ататюрка были отменены рейсы. Некоторые самолеты были отправлены в другие аэропорты на посадку.