Госдеп США обвинил Иран в провокационности из-за запуска ракеты-носителя

Госдепартамент США заявил, что запуск Ираном ракеты-носителя со спутником является нарушением резолюций Совбеза ООН. Об этом в ходе брифинга сообщила глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт, передает Reuters.

По данным агентства, Науэрт также назвала запуск «провокацией». «Мы рассматриваем происходящее как продолжение разработок баллистических ракет, — отметила представитель.

По данным The New York Times, Иран провел успешный запуск ракеты Simorgh в космос в четверг, 27 июля. Как уточняет газета, такие испытания ракет-носителей не запрещены ядерным соглашением между Ираном и группой шести стран, включая Соединенные Штаты.

Запущенная ракета может выводить на орбиту Земли спутники весом до 250 кг., однако в Госдепе утверждают, что изначально аппарат создавался для того, чтобы нести ядерный заряд.

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