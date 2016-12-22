На Кубани легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на воду

Легкомоторный самолет АН-2 совершил жесткую посадку на Кубани. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, информация об аварии поступила спасателям в 20:55. Самолет совершил посадку неподалеку от хутора Телегин Краснодарского края. В результате инцидента есть пострадавшие.

Как уточняет пресс-служба ведомства, предварительная причина авиапроисшествия — неисправность топливной системы.

Следователи южного СУТ СКР начали доследственную проверку по факту жесткой посадки самолета. По версии правоохранителей, в 20:15 при выполнении сельхозработ самолет совершил посадку в реку Ангелинский Ерик. Управляли судном два пилота, они получили незначительные травмы.

Ранее при жесткой посадке легкомоторного самолета на Байкале пострадали четыре человека. На борту самолета были пилот и трое пассажиров, судно принадлежало частному лицу.