В Молдавии отказали во въезде российским артистам и депутату

Пограничные власти Молдавии запретили въезд на территорию страны российскому депутату Госдумы от ЛДПР Павлу Шперову. Об этом сообщает Omega Media Grоup со ссылкой на источник в МВД Молдавии.

По его словам, депутата не пропустили в аэропорту Кишинева и без объяснения причин «выдворили ближайшим рейсом в Москву». Собеседник агентства добавил, что пограничные власти также задержали еще десять человек, которые направлялись из Москвы в города Приднестровья.

Как сообщает издание noi.md, помимо Павла Шперова во въезде отказали группе артистов, которые собирались принять участие в мероприятиях в Приднестровье. В пограничной полиции изданию пояснили, что россиянам отказали во въезде в связи с тем, что они «не указали цель визита» и не соответствовали «необходимым условиям» для въезда в страну.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter сообщил, что «дал поручение Роспосольству немедленно вмешаться в разрешение ситуации» вокруг артистов в Молдавии.

В свою очередь, президент Молдавии Игорь Додон осудил задержание россиян в аэропорту Кишинева. Об этом он заявил на своей странице в Facebook. «Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв процесса восстановления молдо-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться», — написал он.

Додон принес извинения в связи с инцидентом и добавил, что завтра, 28 июля, намерен «разобраться с каждым таким случаем». «Виновные в актах произвола понесут наказание», — заключил он. ​​