Глава МВД Венесуэлы заявил о запрете уличных протестов

Власти Венесуэлы запретили уличные акции протеста с 28 июля, поскольку они «могут повлиять» на выборы в Учредительное собрание 30 июля. Об этом заявил министр внутренних дел и юстиции страны Нестор Ревероль, сообщает местное издание Lapatilla.

«Публичные демонстрации, собрания и любые другие действия, которые могут повлиять на избирательный процесс, запрещены на территории всей страны», — сказал он.

Глава МВД подчеркнул, что нарушителям будет грозить до десяти лет лишения свободы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил голосование по изменению Конституции страны и созданию Конституционной ассамблеи. Предполагается, что Конституционная ассамблея станет новым органом власти, который должен ​заменить парламент и будет наделен правом менять Конституцию.

В середине июля на организованном оппозицией страны ре​​ферендуме 98% избирателей проголосовали против конституционной реформы, которую предложил Мадуро. Также избиратели поддержали досрочные выборы.

Массовые антиправительственные акции в Венесуэле продолжаются больше трех месяцев. В марте Верховный суд принял решение предоставить Мадуро право действовать в обход парламента, после этого волнения активизировались.