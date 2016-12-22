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Опубликовано видео задержания Багдасарян за рулем автомобиля
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Опубликовано видео задержания Багдасарян за рулем автомобиля
Общество, 23:31
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Опубликовано видео задержания Багдасарян за рулем автомобиля

Телеканал «Звезда» опубликовал видео задержания стритрейсерши Мары Багдасарян за рулем машины. Видео снял сотрудник ГИБДД, который ее задержал, отмечает телеканал.

На записи видно, как инспектор подходит к машине, за рулем которой сидит девушка. Как уточняет телеканал, за рулем сидела Багдасарян. Сотрудник полиции представился и попросил девушку показать водительские права. В ответ Багдасарян признается, что прав ее лишили. Вместе с тем она указала на то, что ее часть дороги, на которой стоит ее машина «не считается проезжей частью».

«Как не считается проезжей частью, считается», — сказал инспектор, после чего попросил Багдасарян показать паспорт и попросил выйти из машины. Девушка ответила, что документа у нее нет.

Лишенную прав Мару Багдасарян задержали за вождение автомобиля ночью 27 июля. Ее адвокат Давид Кемулария заявлял, что она находилась в машине, но ни на дорогу, ни на проезжую часть не выезжала. В разговоре с РБК адвокат назвал инцидент с задержанием Мары Багдасарян «подстроенным».

Как сообщал ТАСС представитель столичного ГУ МВД Юрий Титов, девушка была за рулем автомобиля, однако документов на управление машиной у задержанной при себе не было. Полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье «управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов».

Теги: видео , Мара Багдасарян
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