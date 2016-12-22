В Орле мужчина взял в заложницы сотрудницу полиции

В Орле неизвестный мужчина взял в заложники сотрудницу полиции и произвел из ее табельного оружия несколько выстрелов, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Орловской области. Девушку, которую взял в заложницы мужчина, удалось освободить.

В полицию поступило сообщение о «хулиганских действиях» в подъезде дома. На место происшествия приехали сотрудники полиции. На них с ножом набросился мужчина и ранил. «Затем, завладев табельным оружием раненой сотрудницы, под угрозой его применения, поволок ее в сторону парка. При этом злоумышленник осуществлял выстрелы в воздух. Сейчас нападавший обезврежен и задержан», — сказали в ведомстве. Раненые сотрудники полиции госпитализированы, добавили в пресс-службе.

Видео: ОрелГрад2 / Youtube

Издание «ОрелГрад» уточняет со ссылкой на исполняющего обязанности следственного управления СКР по Орловской области Дмитрия Зинина, что мужчина, который захватил заложницу, сбежал из областной психиатрической больницы. По его словам, мужчина «покинул медицинский стационар», приехал к себе домой и начал ломиться в квартиру.

Он также рассказал, что из табельного оружия захваченной сотрудницы полиции мужчина произвел несколько выстрелов по прохожим. В результате стрельбы никто не пострадал, мужчину задержали сотрудники ГИБДД.

Жизни раненого сотрудника полиции также ничего не угрожает.