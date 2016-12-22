Власти Германии потребовали отозвать 22 тыс. автомобилей Porsche

Незаконное программное обеспечение, скрывающее реальные показания выбросов, было обнаружено в автомобилях германского производителя Porsche AG. Такое заявление сделал министр транспорта ФРГ Александр Добриндт, сообщает Reuters.

Министерство транспорта Германии обязует компанию Porsche AG (входит в концерн Volkswagen) отозвать все модели Сayenne с трехлитровым дизельным двигателем и взять на себя все расходы по их возврату. По его словам, в Европе сейчас зарегистрировано порядка 22 тыс. таких автомобилей, из них 7,5 тыс. — в Германии, уточняет ABC.

Кроме того, Минтранс отзывает сертификацию этих автомобилей, уточнил глава ведомства.

В сентябре 2015 года Агентство по охране окружающей среды США выявило, что специальное программное обеспечение, которое занижает реальные показания о выбросах вредных веществ в атмосферу, стоят на дизельных автомобилях автоконцерна Volkswagen — власти США вели свое расследование с 2014 года.

Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тыс. легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

Концерн признал, что программным обеспечением снабжены 11 млн автомобилей по всему миру, и вынужден был частично приостановить продажи ряда моделей дизельных автомобилей.

Расследование в отношении Volkswagen ведут профильные ведомства в ряде стран Европы и Азии — компании угрожает штраф в размере $18 млрд.

С 2012 года компания Porsche входит в состав концерна Volkswagen.