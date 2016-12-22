В Москве на оборонном предприятии «Маяк» произошел пожар

В Москве произошел пожар в «неэксплуатированном полуразрушенном здании», сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС. Представитель машиностроительного завода «Маяк» сообщил «РИА Новости», что пожар возник в здании предприятия. По его словам, горел мусор.

Здание распложено на улице Ибрагимова, уточнили РБК в МЧС. По информации пресс-службы, площадь пожара составила 50 кв. м, произошло возгорание мусора. В результате случившегося никто не пострадал, отметили в ведомстве.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы сообщило, что пожар возник на машиностроительном заводе «Маяк», которое расположено на улице Ибрагимова, 31. Собеседник агентства позже сообщил, что в 17:00 мск пожар потушили.​

«Машиностроительный завод «Маяк» — предприятие, которое «ориентировано на серийное производство электротехнических изделий для авиационной промышленности», говорится на сайте завода.

«Маяк» производит​ авиационные электроагрегаты и приборы для авиационной техники. Изделия устанавливаются на таких самолетах, как ​МиГ-29, Су-17 (Су-22), Су-24, Ан-12, Ил-18, Ту-154, Як-40 и другие.