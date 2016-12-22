Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,77 59,30 EUR Нал. 69,90 69,25 USD Бирж. 59,47 +0,07 EUR Бирж. 69,29 -0,42 USD ЦБ. 59,41 -0,50 EUR ЦБ. 69,64 -0,04 EUR/USD 1,17 -0,01 ММВБ 1942,30 +0,48% РТС 1030,73 +0,99% Brent 51,38 +0,96% DJIA 21769,97 +0,27% Nasdaq 6456,82 +0,53% FTSE 7443,01 -0,12%
Адвокат Мары Багдасарян назвал ее задержание «подстроенным»
Лента новостей
Адвокат Мары Багдасарян назвал ее задержание «подстроенным» 19:00, Общество ФНС перенесла на год публикацию финансовых данных о компаниях 18:58, Экономика ФАС нашла нарушения в аукционе Минобороны на 792 млн руб. 18:52, Политика «Одноклассники» покажут пользователям собственные сериалы и шоу 18:47, Технологии и медиа Ассоциация европейского бизнеса осудила новые антироссийские санкции 18:42, Политика «Где на Западе ровня Путину?»: чем известен преемник Чуркина в ООН 18:39, Политика Президент «Зенита» отреагировал на жест футболиста в адрес болельщиков 18:39, Спорт Власти потребовали от ИНИОН выехать из здания в Москве за семь дней 18:37, Общество Пока не Китай: почему не срабатывают индийские реформы 18:34, Мнение Кадыров заявил о готовности уйти с поста и охранять мечеть в Иерусалиме 18:33, Политика Алексей Хотин предложил свой план спасения «Югры» 18:25, Финансы Путин назвал «шлифование мастерства» целью учений с Китаем 18:15, Политика АвтоВАЗ сократил убытки в семь раз в первом полугодии 18:09, Бизнес Суд принял иск гуковских шахтеров к главе ВЦИОМа за фразу о «2% дерьма» 18:09, Общество Путин сравнил санкционную политику США с «бесконечным хамством» 17:55, Политика Приглашенные в отставку: карьера иностранных реформаторов на Украине 17:53, Фотогалерея  В Киеве сторонники Саакашвили подрались с полицией 17:45, Политика Эксперты предрекли России роль чистого заемщика 17:45, Экономика Социологи оценили шансы Савченко на президентство 17:33, Политика Путин пожалел о «принесенных в жертву» отношениях России и США 17:31, Политика Toyota представила новый внедорожник Fortuner для России 17:30, Авто Путин подписал закон об ужесточении ответственности для самогонщиков 17:27, Общество На юго-востоке Санкт-Петербурга загорелся ангар с химическими реактивами 17:06, Общество Анатомия ICO: токены приравняли к выпуску обычных акций 17:06, Финансы  Основатель Amazon стал богатейшим бизнесменом мира 16:50, Бизнес В Белом доме допустили усиление новых санкций против России 16:44, Политика Полиция назвала самые криминальные районы Подмосковья 16:30, Общество Власти Москвы выставили на продажу 33 здания рядом с Кремлем 16:28, Бизнес
Адвокат Мары Багдасарян назвал ее задержание «подстроенным»
Общество, 19:00
0
Адвокат Мары Багдасарян назвал ее задержание «подстроенным»

Адвокат Багдасарян Давид Кемулария назвал инцидент с задержанием Мары Багдасарян «подстроенным». Об этом он сообщил корреспонденту РБК.

Как сообщил адвокат, Мара находилась во дворе, когда к ней подошел незнакомец и спросил, ей ли принадлежит припаркованный автомобиль. Услышав положительный ответ, он попросил «его передвинуть, чтобы была возможность выехать».

По словам Кемулария, после того как Мара Багдасарян села в машину и завела автомобиль, подъехали полицейские и составили административное правонарушение по ч.1 ст. 12. 7 (управление транспортным средством водителем не имеющим прав) со штрафом в 15 тыс. руб. «Считаю, что это подстроено, потому что в закрытом комплексе, где есть шлагбаум, сотрудники полиции не ездят», — сообщил Кемулария.

Ранее сообщалось, что лишенную прав Мару Багдасарян задержали за вождение автомобиля ночью 27 июля около 3:00. Адвокат Багдасарян заявлял, что она находилась в машине, но ни на дорогу, ни на проезжую часть не выезжала.

В марте суд столицы пожизненно лишил водительских прав Мару Багдасарян, получившую известность после гонок на Gelandewagen. По данным прокуратуры, после одного из ДТП, в которых попала Багдасарян, ей диагностировали эпилепсию. Согласно законодательству, страдающие эпилепсией не могут водить автомобиль.

В феврале в отношении Мары Багдасарян было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). В марте суд признал девушку виновной и назначил ей год исправительных работ сроком на год с удержанием 15% заработка в пользу государства.

Теги: задержание , вождение без прав , Мара Багдасарян
Главное
Путин сравнил санкционную политику США с «бесконечным хамством» Политика
Материалы по теме
Лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве Общество
Адвокат рассказал подробности задержания автомобиля с Марой Багдасарян Общество
Мару Багдасарян арестовали на шесть суток за прогул обязательных работ Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку