Адвокат Мары Багдасарян назвал ее задержание «подстроенным»

Адвокат Багдасарян Давид Кемулария назвал инцидент с задержанием Мары Багдасарян «подстроенным». Об этом он сообщил корреспонденту РБК.

Как сообщил адвокат, Мара находилась во дворе, когда к ней подошел незнакомец и спросил, ей ли принадлежит припаркованный автомобиль. Услышав положительный ответ, он попросил «его передвинуть, чтобы была возможность выехать».

По словам Кемулария, после того как Мара Багдасарян села в машину и завела автомобиль, подъехали полицейские и составили административное правонарушение по ч.1 ст. 12. 7 (управление транспортным средством водителем не имеющим прав) со штрафом в 15 тыс. руб. «Считаю, что это подстроено, потому что в закрытом комплексе, где есть шлагбаум, сотрудники полиции не ездят», — сообщил Кемулария.

Ранее сообщалось, что лишенную прав Мару Багдасарян задержали за вождение автомобиля ночью 27 июля около 3:00. Адвокат Багдасарян заявлял, что она находилась в машине, но ни на дорогу, ни на проезжую часть не выезжала.

В марте суд столицы пожизненно лишил водительских прав Мару Багдасарян, получившую известность после гонок на Gelandewagen. По данным прокуратуры, после одного из ДТП, в которых попала Багдасарян, ей диагностировали эпилепсию. Согласно законодательству, страдающие эпилепсией не могут водить автомобиль.

В феврале в отношении Мары Багдасарян было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). В марте суд признал девушку виновной и назначил ей год исправительных работ сроком на год с удержанием 15% заработка в пользу государства.