ФАС нашла нарушения в аукционе Минобороны на 792 млн руб.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения в аукционе Министерства обороны по продаже металлолома на сумму 792 млн руб. «Организатор торгов незаконно объединил в один лот металлолом, расположенный на территории 59 регионов», —​ говорится в сообщении ФАС.

По мнению ФАС, Минобороны нарушило ч. 1 ст. 17 федерального закона «О защите конкуренции». В состав одного из лотов аукциона, который военное ведомство провело в 2016 году, вошли 724 позиции лома цветных и черных металлов, а также аккумуляторных батарей и масел, находящихся на территории этих регионов, уточнили в антимонопольной службе.

В ФАС обратилась компания «Инчермет» из Тверской области, отмечается в сообщении. По словам заявителя, он не смог принять участие в торгах из-за того, что металлолом находится в разных регионах.

В связи с тем, что в один лот объединили большое количество объектов, начальная цена продажи металлолома составила 792 млн руб., а задаток — 158 млн руб., говорится в сообщении. «В результате ценовое предложение поступило только от одного участника аукциона — ООО «ДельтаМет», которое и приобрело в итоге имущество», — подчеркнули в антимонопольной службе. При этом на момент проведения торгов лицензии на реализацию металлолома в России были у более чем 8 тыс. предпринимателей, отмечается в сообщении.

«Десятидневный срок, за который покупатель имущества обязан был принять его, и самостоятельно за свой счет вывезти в полном объеме, а также тот факт, что указанное имущество находилось на территории 59 регионов страны, фактически устранили конкуренцию на торгах», — приводятся в сообщении слова замруководителя ФАС Рачика Петросяна.

На Минобороны может быть наложен штраф, ответственность за нарушение предусмотрена ст. 7.32.4 КоАП, заключили в ФАС.

В июне Главная военная прокуратура начала проверку в связи с повторной отменой аукциона по продаже военного имущества, в частности лома черных и цветных металлов и неисправной автотехники, на сумму более 600 млн руб. Во второй раз аукцион отменили уже после объявления победителя.